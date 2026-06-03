Челябинец получил 12 лет строгого режима за нападение с мачете

В Челябинске вынесли приговор мужчине за покушение на убийство с помощью мачете. Он получил 12 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба регионального Следкома.
По версии следствия, утром 31 октября 2025 года у дома на улице Румянцева мужчина напал на бывшую супругу и ее сожителя с мачете. Женщине он нанес 16 ударов, мужчине — не менее 49. Довести задуманное до конца злоумышленник не смог: потерпевшие сопротивлялись, а его действия пресекли очевидцы и прибывшие полицейские. Раненые попали в реанимацию.
Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. С него также взыскали компенсацию морального вреда: 700 тысяч рублей в пользу бывшей жены и 2,5 миллиона — в пользу ее сожителя. Приговор вступил в законную силу.