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Военкор опубликовал момент удара дрона ВСУ по автобусу Москва — Симферополь. Видео

В ДНР украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Симферополь. В результате взрыва погибли 7 мирных жителей, еще 11 ранены. СК России квалифицировал атаку как теракт. Кадры момента удара опубликовал военкор Руденко.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Момент удара БПЛА
18+
Данное видео может содержать ненормативную лексику и/или сцены, связанные с насилием. Контент не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео момента атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на пассажирский автобус в городе Енакиево. На кадрах камеры наблюдения видно, как ударный БПЛА врезается в заднюю часть автобуса, после чего происходит мощный взрыв.

Сенатор от ДНР Александр Волошин в комментарии РИА Новости назвал удар по гражданскому транспорту «кровавым пиаром» Киева и попыткой успокоить украинских радикалов. Председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев в беседе с ТАСС выразил мнение, что все причастные к убийству пассажиров должны быть привлечены к ответственности по законам военного времени.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело. По данным следствия, атаке подвергся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. Предварительно, жертвами удара стали 7 человек, еще 11 получили ранения.

Как уточнил помощник главы федерального Минздрава Алексей Кузнецов, в настоящее время госпитализированы десять пострадавших, среди которых есть ребенок. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал атаку «актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии» украинской стороны. Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибших гражданских лиц и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

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