Прокуратура ДНР контролирует ситуацию на месте атаки на автобус в Енакиево

Прокуратура Донецкой Народной Республики контролирует соблюдение прав пострадавших в результате атаки БПЛА на рейсовый автобус «Москва — Симферополь». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, ранним утром 3 июня ВСУ атаковыли рейсовый автобус. В результате удара погибли семь человек, ещё 11 получили ранения.
В Ведомстве добавили, чот прокурор города Енакиево Антон Агафонов лично контролирует ситуацию на месте. Прокуратура республики открыла горячую линию для оказания срочной юридической помощи пострадавшим и их близким. Телефон: +78563002405.
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