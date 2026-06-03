Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение в Павлодарской области: грозят ли подземные толчки Астане

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ерболат Садырбаев на пресс-конференции в правительстве 2 июня 2026 года высказался о землетрясении в Павлодарской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Ерболат Садырбаев напомнил, что интенсивность подземных толчков (в баллах) составила 2,6 балла.

«Министерством ведется активная работа в части установления автоматизированных систем раннего оповещения в Павлодарской области. Это природное явление. Но регион не внесен в список сейсмоопасных зон. Однако в любом случае мы должны следить за этим процессом, так как понимаем, что в данном регионе есть производственные циклы. Мы говорим о шахтах. И с учетом всех этих мероприятий мы будем дополнительно мониторить данный регион», — пояснил он.

Вместе с тем, по его данным, такой угрозы для Астаны нет.

«Что касается вопроса, соответствуют ли строения города Астаны и не подвержен ли он опасности. Нет. Она соответствует на сегодняшний день… Что касается сейсмических каких-то явлений, на сегодняшний день такой угрозы для города Астаны нет», — заверил вице-министр.

26 мая 2026 года в Павлодарской области сейсмологи зарегистрировали землетрясение.