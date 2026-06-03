Землетрясение в Павлодарской области: грозят ли подземные толчки Астане

Ерболат Садырбаев напомнил, что интенсивность подземных толчков (в баллах) составила 2,6 балла.
«Министерством ведется активная работа в части установления автоматизированных систем раннего оповещения в Павлодарской области. Это природное явление. Но регион не внесен в список сейсмоопасных зон. Однако в любом случае мы должны следить за этим процессом, так как понимаем, что в данном регионе есть производственные циклы. Мы говорим о шахтах. И с учетом всех этих мероприятий мы будем дополнительно мониторить данный регион», — пояснил он.
Вместе с тем, по его данным, такой угрозы для Астаны нет.
«Что касается вопроса, соответствуют ли строения города Астаны и не подвержен ли он опасности. Нет. Она соответствует на сегодняшний день… Что касается сейсмических каких-то явлений, на сегодняшний день такой угрозы для города Астаны нет», — заверил вице-министр.
26 мая 2026 года в Павлодарской области сейсмологи зарегистрировали землетрясение.