Землетрясение в Павлодарской области: грозят ли подземные толчки Астане

«Министерством ведется активная работа в части установления автоматизированных систем раннего оповещения в Павлодарской области. Это природное явление. Но регион не внесен в список сейсмоопасных зон. Однако в любом случае мы должны следить за этим процессом, так как понимаем, что в данном регионе есть производственные циклы. Мы говорим о шахтах. И с учетом всех этих мероприятий мы будем дополнительно мониторить данный регион», — пояснил он.