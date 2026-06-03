Минобороны Беларуси предупредило о фейковой рассылке от его имени

В белорусском военном ведомстве уточнили, что подобными рассылками их организаторы пытаются навязать нужную им повестку.
«Цель подобных рассылок остается прежней — навязать нужную организаторам повестку», — говорится в сообщении Минобороны.
В МО добавили, что в данном случае используется попытка сыграть на излюбленной теме «агрессии с территории Беларуси».
Telegram-канал МО республики также опубликовал в качестве образца подобных фальшивок «памятку для граждан о правильном поведении при взаимодействии с российскими военнослужащими». Таким образом авторы фейка пытаются создать иллюзию присутствия армии РФ на белорусской территории.
«Авторы пытаются создать иллюзию присутствия российских войск на территории Беларуси. Разумеется, для “агрессии в сторону Украины”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что эти письма были отправлены с адреса электронной почты, не имеющего отношения к Минобороны. Кроме того, исключен вариант рассылки «альтернативных тайных материалов», которых нет на официальных площадках ведомства.
В МО рекомендуют не открывать такие вложения и не переходить по ссылкам из подобных писем. По информации ведомства, получатели фейковой рассылки сразу распознали подделку.