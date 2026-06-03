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Минобороны Беларуси предупредило о фейковой рассылке от его имени

МИНСК, 3 июн — Sputnik. Министерство обороны Беларуси сообщило о рассылке фейковых электронных писем от его имени в адрес других государственных органов республики.

Источник: Sputnik.by

В белорусском военном ведомстве уточнили, что подобными рассылками их организаторы пытаются навязать нужную им повестку.

«Цель подобных рассылок остается прежней — навязать нужную организаторам повестку», — говорится в сообщении Минобороны.

В МО добавили, что в данном случае используется попытка сыграть на излюбленной теме «агрессии с территории Беларуси».

Telegram-канал МО республики также опубликовал в качестве образца подобных фальшивок «памятку для граждан о правильном поведении при взаимодействии с российскими военнослужащими». Таким образом авторы фейка пытаются создать иллюзию присутствия армии РФ на белорусской территории.

«Авторы пытаются создать иллюзию присутствия российских войск на территории Беларуси. Разумеется, для “агрессии в сторону Украины”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что эти письма были отправлены с адреса электронной почты, не имеющего отношения к Минобороны. Кроме того, исключен вариант рассылки «альтернативных тайных материалов», которых нет на официальных площадках ведомства.

В МО рекомендуют не открывать такие вложения и не переходить по ссылкам из подобных писем. По информации ведомства, получатели фейковой рассылки сразу распознали подделку.