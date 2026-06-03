В Иркутске няня получила срок за кражу у работодателя более 1,1 млн рублей

Как следует из материалов дела, с августа 2024 года по июнь 2025 года женщина работала няней у потерпевшей и присматривала за ее двумя детьми в возрасте двух и пяти лет. Пользуясь доверием работодателя, она в разное время похищала из квартиры золотые цепочки, серьги, браслет, кольца, подвески, а также денежные средства в российской и иностранной валюте. Всего было похищено более 30 ювелирных украшений и деньги на общую сумму свыше 1,1 млн рублей.