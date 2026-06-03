В Иркутске няня получила срок за кражу у работодателя более 1,1 млн рублей

IrkutskMedia, 3 июня. Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор 29-летней девушке, признанной виновной в краже имущества работодателя. Общая сумма ущерба превысила 1,1 млн рублей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Приангарья, пресс-службы ГУ МВД России по региону и прокуратуры Приангарья, в августе 2024 года в полицию обратилась жительница Октябрьского округа Иркутска, сообщившая о пропаже драгоценностей и сбережений из своей квартиры. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили причастность к преступлению няни, которая имела доступ к личным вещам потерпевшей.
Как следует из материалов дела, с августа 2024 года по июнь 2025 года женщина работала няней у потерпевшей и присматривала за ее двумя детьми в возрасте двух и пяти лет. Пользуясь доверием работодателя, она в разное время похищала из квартиры золотые цепочки, серьги, браслет, кольца, подвески, а также денежные средства в российской и иностранной валюте. Всего было похищено более 30 ювелирных украшений и деньги на общую сумму свыше 1,1 млн рублей.
Подсудимая признала вину частично. По ее словам, она похитила 11 ювелирных украшений и деньги на сумму более 150 тысяч рублей. В содеянном женщина раскаялась.
При назначении наказания суд учел наличие у осужденной судимости за аналогичные преступления, совершенные при схожих обстоятельствах. По данным прокуратуры, ранее женщина уже была осуждена за кражу имущества у работодателей во время работы няней. В результате ей назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, по иску потерпевшей с осужденной взыскан материальный ущерб в размере более 1,1 млн рублей.
После оглашения приговора девушку взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, в Братске суд вынес приговор 45-летнему местному жителю за ограбление микрокредитной компании. Преступник совершал злодеяния в начале 2026 года.