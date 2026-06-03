Областной суд изменил приговор по делу о повреждении самолета в Толмачево

Ранее Обской городской суд установил, что 17 февраля 2024 года в аэропорту Толмачево при заруливании самолета Boeing 737−800 авиакомпании произошло столкновение с топливозаправщиком. В результате инцидента воздушному судну был причинен ущерб почти на 1,8 млн рублей.