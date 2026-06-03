Областной суд изменил приговор по делу о повреждении самолета в Толмачево

Новосибирский областной суд рассмотрел в апелляции дело о повреждении самолета Boeing 737−800 в аэропорту Толмачево и изменил приговор специалисту по наземному обслуживанию. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
Ранее Обской городской суд установил, что 17 февраля 2024 года в аэропорту Толмачево при заруливании самолета Boeing 737−800 авиакомпании произошло столкновение с топливозаправщиком. В результате инцидента воздушному судну был причинен ущерб почти на 1,8 млн рублей.
Суд первой инстанции признал виновным специалиста по наземному обслуживанию Павла Симоненко и назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей.
Однако в апелляционной инстанции защита настаивала на отмене приговора, указывая на отсутствие состава преступления и недоказанность ущерба.
Новосибирский областной суд, изучив материалы дела, не нашел оснований для оправдания. При этом суд изменил решение и освободил осужденного от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.