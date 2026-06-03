Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Областной суд изменил приговор по делу о повреждении самолета в Толмачево

Осужденного освободили от наказания из-за истечения сроков давности.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский областной суд рассмотрел в апелляции дело о повреждении самолета Boeing 737−800 в аэропорту Толмачево и изменил приговор специалисту по наземному обслуживанию. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Ранее Обской городской суд установил, что 17 февраля 2024 года в аэропорту Толмачево при заруливании самолета Boeing 737−800 авиакомпании произошло столкновение с топливозаправщиком. В результате инцидента воздушному судну был причинен ущерб почти на 1,8 млн рублей.

Суд первой инстанции признал виновным специалиста по наземному обслуживанию Павла Симоненко и назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей.

Однако в апелляционной инстанции защита настаивала на отмене приговора, указывая на отсутствие состава преступления и недоказанность ущерба.

Новосибирский областной суд, изучив материалы дела, не нашел оснований для оправдания. При этом суд изменил решение и освободил осужденного от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.