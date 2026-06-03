В Братске мужчина получил условный срок за нападение с ножом на брата

Разговор на повышенных тонах между мужчинами закончился поножовщиной. В какой-то момент хозяин квартиры схватил нож и ударил им брата в бедро, а затем вынул нож и положил его на стол. Из раны стала вытекать кровь. Потерпевший тут же вырвал из находящегося неподалеку телевизора шнур и стал перетягивать им ногу выше раны, чтобы остановить кровь. Брат, осознав, что натворил, помогал родственнику и вызвал скорую.