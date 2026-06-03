В Братске мужчина получил условный срок за нападение с ножом на брата

Инцидент произошел в Центральном районе Братска. Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый у себя дома распивал алкоголь с приятельницей. Ночью к нему домой пришел брат. Между родственниками началась словесная перепалка.
Разговор на повышенных тонах между мужчинами закончился поножовщиной. В какой-то момент хозяин квартиры схватил нож и ударил им брата в бедро, а затем вынул нож и положил его на стол. Из раны стала вытекать кровь. Потерпевший тут же вырвал из находящегося неподалеку телевизора шнур и стал перетягивать им ногу выше раны, чтобы остановить кровь. Брат, осознав, что натворил, помогал родственнику и вызвал скорую.
Медики госпитализировали потерпевшего. А хозяина квартиры для выяснения обстоятельств забрали в отделение полицейские. Мужчина вину отрицать не стал.
Его брат провел в больнице два месяца. На суде заявил, что простил родственника, и просил назначить ему минимально возможное наказание.
Суд признал обвиняемого виновным в причинении тяжкого вреда здоровью предметом, используемым в качестве оружия, и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно. До этого братчанин судим не был.