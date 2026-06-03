Минобороны Бахрейна заявило об атаке иранских ракет и БПЛА

В Минобороны страны уточнили, что военные уничтожили три ракеты и несколько беспилотников. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в соцсети X в среду, пишет «Интерфакс».
В королевстве обвинили Тегеран в продолжении «систематической враждебной политики» и сообщили, что удары наносились по гражданской инфраструктуре.
Власти королевства заявили о пребывании национальных вооруженных сил в режиме полной боеготовности и подчеркнули, что Силы обороны Бахрейна готовы защищать страну.
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