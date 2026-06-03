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Минобороны Бахрейна заявило об атаке иранских ракет и БПЛА

Силы противовоздушной обороны Бахрейна перехватили иранские ракеты и дроны, атака была отражена, заявило Министерство обороны королевства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Минобороны страны уточнили, что военные уничтожили три ракеты и несколько беспилотников. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в соцсети X в среду, пишет «Интерфакс».

В королевстве обвинили Тегеран в продолжении «систематической враждебной политики» и сообщили, что удары наносились по гражданской инфраструктуре.

Власти королевства заявили о пребывании национальных вооруженных сил в режиме полной боеготовности и подчеркнули, что Силы обороны Бахрейна готовы защищать страну.

Как сообщалось ранее, минувшей ночью произошел обмен ударами между военными Ирана и США. Тегеран запустил ракеты по целям, расположенным на территории Кувейта и Бахрейна. Однако, по утверждению Центрального командования ВС США (CENTCOM), эти ракеты не достигли своих целей.

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