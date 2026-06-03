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Житель Волгодонска пытался потушить пожар и получил ожоги

Частный дом потушили в Волгодонске, есть пострадавший.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске 51-летний мужчина пытался самостоятельно потушить пожар и получил ожоги. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в экстренной службе, пожар произошел 1 июня в частном доме в переулке Энергетиков. Предварительно, хозяин поставил на ночь заряжаться аккумуляторную батарею шуроповерта, и она загорелась. Огонь быстро распространился на вещи и мебель.

Пострадавшего мужчину вывели на улицу и передали медикам. Горение потушили на 70 квадратных метрах. На месте от МЧС работали 18 человек, было задействовано четыре спецмашины.

Позже пожарный дознаватель подтвердил, что огонь мог вспыхнуть из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Жителям Дона напоминают: нельзя перегружать электросеть и оставлять включенные приборы без присмотра. Ветхую проводку следует заменить.

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