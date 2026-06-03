Убийцу-рецидивиста приговорили к длительному лишению свободы в Приморье

В октябре 2025 года в селе Антоновка на улице Молодёжной в гостях у женщины был мужчина. Между ними возник конфликт, и гость задушил хозяйку, спрятав тело.
В ноябре полиция получила информацию о безвестном исчезновении женщины. При осмотре её квартиры были обнаружены следы крови и погром. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, с которым женщина общалась перед исчезновением.
Мужчина не стал препятствовать расследованию и признался в преступлении, показав место, где спрятал труп. Медицинская экспертиза подтвердила, что женщина умерла от механической асфиксии.
Выяснилось, что 46-летний мужчина уже был судим за убийство, совершённое аналогичным образом. Ему снова предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.