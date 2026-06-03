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Убийцу-рецидивиста приговорили к длительному лишению свободы в Приморье

Без вести пропавшая жительница Чугуевского округа Приморья оказалась убита, суд над убийцей уже состоялся, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на краевое управление Следственного комитета.

Источник: ДЕЙТА

В октябре 2025 года в селе Антоновка на улице Молодёжной в гостях у женщины был мужчина. Между ними возник конфликт, и гость задушил хозяйку, спрятав тело.

В ноябре полиция получила информацию о безвестном исчезновении женщины. При осмотре её квартиры были обнаружены следы крови и погром. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, с которым женщина общалась перед исчезновением.

Мужчина не стал препятствовать расследованию и признался в преступлении, показав место, где спрятал труп. Медицинская экспертиза подтвердила, что женщина умерла от механической асфиксии.

Выяснилось, что 46-летний мужчина уже был судим за убийство, совершённое аналогичным образом. Ему снова предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.