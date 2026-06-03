У подножия парка «Швейцария» произошел оползень

У подножия парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде произошел оползень. Его заметили в районе остановки «Медицинская», сообщают журналисты «Кстати».
По сообщениям, на склоне обрушилась подпорная стенка, обвалилась земля с камнями, а также упали четыре дерева.
При этом в управлении инженерной защиты города пояснили, что угрозы оползень не несет, потому что эта территория не является пешеходной и находится вдали от жилых домов. По предположению специалистов, сход грунта мог произойти из-за аномально снежной зимы и переувлажнения почвы.
«Территория склона, как и территория, на которой расположен город Нижний Новгород, характеризуется резким перепадом высот, большим количеством крутых склонов и оврагов, подобный рельеф является потенциально оползнеопасным и предрасположен к локальным оползневым процессам», — пояснили в ведомстве.
В сюжете также приводятся комментарии диггеров, которые исследуют заброшенные штольни: они были вырыты еще в XIX веке для отвода воды, так как ранее на этом участке проходили железнодорожные пути. Для предотвращения оползней на дорогу были построены подпорные стенки и дренажные системы. По словам диггеров, уже не первый год эти штольни разрушаются, дренажные системы уже не работают, и через несколько лет на этом же месте может произойти уже более серьезный оползень.
UPD: В администрации в ответ на запрос редакции сайта pravda-nn.ru добавили, что подвижки грунта носят локальный характер.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что женщина, перебегая дорогу в неположенном месте, погибла под колесами автомобиля.