У подножия парка «Швейцария» произошел оползень

В сюжете также приводятся комментарии диггеров, которые исследуют заброшенные штольни: они были вырыты еще в XIX веке для отвода воды, так как ранее на этом участке проходили железнодорожные пути. Для предотвращения оползней на дорогу были построены подпорные стенки и дренажные системы. По словам диггеров, уже не первый год эти штольни разрушаются, дренажные системы уже не работают, и через несколько лет на этом же месте может произойти уже более серьезный оползень.