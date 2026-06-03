Карантин из-за смертельно опасного заболевания ввели в Воронежской области

Карантин по бешенству животных ввели на территории Богучарского района Воронежской области. Он продлится до 9 сентября 2026 года. Соответствующий указ губернатора разместили на портале антикоррупционной экспертизы правительства региона.
Эпизоотический очаг бешенства расположен в селе Купянка. Заражённое смертельно опасной болезнью животное обнаружили на территории личного подсобного хозяйства на улице Набережной. Неблагополучной признали территорию населённого пункта.
На время действия карантина в эпизоотическом очаге запрещается лечение, ввоз и вывоз больных восприимчивых животных, отправка их на убой и снятие шкур. Кроме того, введено ограничение на посещение территории посторонними лицами, за исключением специалистов ветеринарной службы.
В неблагополучном пункте также запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных. Помимо этого, ограничен вывоз с его территории восприимчивых животных, за исключением вывоза на убой, а также отлов диких особей для зоопарков.