В Красноярском крае подростки спасли сестру с детьми из горящего дома

В Красноярском крае два подростка спасли из пожара свою старшую сестру Веронику вместе с ее детьми. Мальчики себя героями не считают, сообщает RT.
Братья гостили у Вероники, когда случилось возгорание. Девушка со своими детьми отправилась спать, оставив на веранде работающую стиральную машинку. Уже позже Веронику разбудил настойчивый стук в окно — это были ее братья. Помещение уже заполнилось дымом, а входная дверь была охвачена огнем.
Попытки самостоятельно выбить стекло поначалу не принесли успеха. Но в итоге девушке удалось проделать небольшое отверстие, через которое она передала малышей братьям.
Веронике стало страшно, когда она осознала, что не может выбраться наружу. Она с удвоенной решимостью продолжила бить по стеклу и в конце концов сумела покинуть дом. К счастью, ее дети сильно не испугались и не успели надышаться дымом.
Сейчас семья лишилась жилья — от дома почти ничего не осталось. Вероника планирует заняться поиском съемной квартиры, но главное для нее, что все остались живы.
При этом подростки ведут себя очень сдержанно и вовсе не считают свои действия подвигом. Они признаются, что действовали быстро исключительно из‑за сильной тревоги за сестру и ее детей.