Сыну экс-главы Самарской области не списали долги после завершения банкротства

В отношении сына экс-губернатора Самарской области Константина Титова Алексея завершили процедуру реализации имущества. Решение принял Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Документы опубликованы на сайте Федресурс.
«В открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Алексея Титова рассмотрено ходатайство финансового управляющего. Решено не освобождать Титова от долгов кредиторам», — говорится в документах.
Определение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Алексей Титов остался должен 338,7 миллионов рублей банку и еще миллионы организациям и людям.