Полицейские задержали пьяного водителя после погони в Нижегородской области

Полицейские задержали нетрезвого водителя в результате погони в Нижегородской области. Отечественный автомобиль правоохранители заметили на 19 км автодороги Сергач — Пильна, сообщается в канале ГУ МВД России по региону в мессенджере МАХ.
«Водитель допускал превышение скорости и создавал угрозу для других участников дорожного движения. Полицейские организовали преследование транспортного средства», — рассказали правоохранители.
Сотрудники ДПС потребовали водителя остановить автомобиль, но тот не отреагировал. После этого полицейские выстрелили по заднему колесу транспорта.
Оказалось, что за рулем авто находился ранее неоднократно судимый житель рабочего поселка Пильна, у него были признаки алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Транспортное средство «Лада Гранта» изъяли и поместили на специализированную стоянку.
«В отношении злоумышленника составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ. Он был задержан и помещен в СПЗЛ. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, так как ранее он был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — уточняется в сообщении.
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