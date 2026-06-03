Полицейские задержали пьяного водителя после погони в Нижегородской области

«В отношении злоумышленника составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ. Он был задержан и помещен в СПЗЛ. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, так как ранее он был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — уточняется в сообщении.