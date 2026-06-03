Задержан пособник ВСУ: взламывал аккаунты и пугал терактами

В Волгоградской области задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в сотрудничестве с Вооружёнными силами Украины. По данным МВД и ФСБ, мужчина за денежное вознаграждение активировал сим-карты, регистрировал электронные кошельки, получал и пересылал телекоммуникационное оборудование. Затем это оборудование использовалось для массовых ложных сообщений о терактах по всей стране, мошенничества и подрывных акций. Кроме того, фигурант подозревается в неправомерном доступе к личным кабинетам на портале «Госуслуги». Общий ущерб потерпевшим оценивается в 300 млн рублей. Подозреваемый арестован, ему грозит обвинение в госизмене. Подробности в материале vlg.aif.ru.
Покупал сим-карты, заводил кошельки.
О задержании подозреваемого в преступлениях против общественной безопасности и собственности, а также в сфере компьютерной информации сообщила 3 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк. Операцию проводили сотрудники ведомства вместе с коллегами из ФСБ РФ.
По предварительным данным, 33-летний волгоградец согласился работать на Вооруженные силы Украины ради заработка. Он активировал сим-карты карт российского сегмента связи и регистрировал на них электронные кошельки.
«Кроме того, молодой человек получал, хранил, администрировал и пересылал специализированное телекоммуникационное оборудование, которое затем использовалось для массового распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма по всей стране. Также с его помощью совершались мошенничества и были реализованы подрывные акции в информационной сфере», — уточняет Ирина Волк.
Уголовное дело в отношении фигуранта возбудили полицейские Суровикинского района Волгоградской области. Ему инкриминируют несколько статей УК РФ. В их числе — ложное сообщение о теракте. По этой же статье уголовные дела возбуждены еще в нескольких регионах страны. Кроме того, волгоградца подозреваются в государственной измене.
Орудовал в восьми регионах.
«По имеющейся в распоряжении следствия информации, в ряде случаев жертвами противоправных действий подозреваемого становились близкие родственники военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, пропавших без вести или попавших в плен при исполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине», — дополняет Ирина Волк.
Фигурант также может быть причастен к мошенничеству в особо крупном размере. Еще одно преступление, в котором его подозревают — неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, которая содержится в личных кабинетах на портале «Госуслуги».
Всего пособник пособник ВСУ орудовал в восьми городах и регионах, в их числе — Москва и Краснодарский край, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Псковская и Рязанская области.
Предварительная сумма общего ущерба, причиненного потерпевшим, приближается к 300 млн рублей. В настоящее время подозреваемый арестован.