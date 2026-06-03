Задержан пособник ВСУ: взламывал аккаунты и пугал терактами

В Волгоградской области задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в сотрудничестве с Вооружёнными силами Украины. По данным МВД и ФСБ, мужчина за денежное вознаграждение активировал сим-карты, регистрировал электронные кошельки, получал и пересылал телекоммуникационное оборудование. Затем это оборудование использовалось для массовых ложных сообщений о терактах по всей стране, мошенничества и подрывных акций. Кроме того, фигурант подозревается в неправомерном доступе к личным кабинетам на портале «Госуслуги». Общий ущерб потерпевшим оценивается в 300 млн рублей. Подозреваемый арестован, ему грозит обвинение в госизмене. Подробности в материале vlg.aif.ru.