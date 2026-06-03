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Житель Курской области пострадал при ударе дрона ВСУ

В селе Калиновка Хомутовского района Курской области беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль. По предварительной информации, пострадал 60-летний мужчина, которого доставили в больницу с множественными минно-взрывными травмами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Хомутовском районе Курской области беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль. В результате удара пострадал местный житель, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, сегодня утром вражеский дрон атаковал автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района. В результате атаки пострадал 60-летний мужчина», — рассказал глава региона.

Раненого доставили в больницу с множественными минно-взрывными травмами. После оказания первой помощи врачи планируют перевезти его в Курск. Губернатор пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

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