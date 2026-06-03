На юго-западе Англии разбился вертолет ВМС Британии

Вертолет упал в поле у деревни Суортон-Даун в графстве Девон. По данным Королевских ВМС, крушение произошло в среду, 3 июня, около 04:00 по местному времени (около 06:00 мск). При этом местные жители утверждают, что слышали похожий на взрыв звук чуть раньше — около 03:15.