На юго-западе Англии разбился вертолет ВМС Британии

На юго-западе Англии потерпел крушение военный вертолет, принадлежащий Королевским Военно-морским силам (ВМС) Великобритании. Факт авиакатастрофы официально подтвердили в региональной полиции и британском Министерстве обороны, сообщают британские СМИ.
Вертолет упал в поле у деревни Суортон-Даун в графстве Девон. По данным Королевских ВМС, крушение произошло в среду, 3 июня, около 04:00 по местному времени (около 06:00 мск). При этом местные жители утверждают, что слышали похожий на взрыв звук чуть раньше — около 03:15.
На месте происшествия продолжается масштабная поисково-спасательная операция. Полиция Девона и Корнуолла оцепила район ЧП и перекрыла движение по прилегающим участкам крупных автомагистралей A386 и A30.
Официальной информации о причинах крушения, а также о количестве находившихся на борту людей и их судьбе на данный момент нет.
«В настоящее время ведется расследование, и на данном этапе давать дальнейшие комментарии было бы некорректно», — заявил представитель Королевских ВМС.