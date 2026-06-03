Более 700 кг просрочки изъял госконтроль в магазинах Гродненской области

Например, в одном из магазинов Дятловского района продавались 7 видов колбасных и мясных изделий с истекшим сроком годности, в магазине в Слонимском районе — 13 наименований. Также контролирующие органы выявили 9 наименований просрочки в торговом объекте Зельвенского района.