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Более 700 кг просрочки изъял госконтроль в магазинах Гродненской области

МИНСК, 3 июн — Sputnik. Специалисты Комитета государственного контроля в ходе мониторинга торговых объектов Гродненской области обнаружили нарушения санитарных норм и приняли оперативные меры по их устранению, сообщили в КГК.

Источник: Sputnik.by

«Комитетом госконтроля Гродненской области совместно с органами санэпидемслужбы в апреле-мае проведен мониторинг более 200 торговых объектов в сельской местности», — говорится в сообщении в Telegram-канале комитета.

Уточняется, что во многих магазинах выявлены нарушения санитарных норм, а в каждом третьем обнаружены товары с истекшими сроками годности.

Например, в одном из магазинов Дятловского района продавались 7 видов колбасных и мясных изделий с истекшим сроком годности, в магазине в Слонимском районе — 13 наименований. Также контролирующие органы выявили 9 наименований просрочки в торговом объекте Зельвенского района.

На некоторые товары срок годности истек около трех месяцев назад, подчеркнули в КГК.

Также контролеры выявили и другие нарушения — реализацию фруктов ненадлежащего качества, хранение просроченной продукции вместе с доброкачественной, несоблюдение ассортиментных перечней товаров.

В Комитете добавили, что деятельность некоторых торговых объектов была приостановлена, а из оборота изъято более 700 кг просроченных продуктов.