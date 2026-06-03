Более 700 кг просрочки изъял госконтроль в магазинах Гродненской области

«Комитетом госконтроля Гродненской области совместно с органами санэпидемслужбы в апреле-мае проведен мониторинг более 200 торговых объектов в сельской местности», — говорится в сообщении в Telegram-канале комитета.
Уточняется, что во многих магазинах выявлены нарушения санитарных норм, а в каждом третьем обнаружены товары с истекшими сроками годности.
Например, в одном из магазинов Дятловского района продавались 7 видов колбасных и мясных изделий с истекшим сроком годности, в магазине в Слонимском районе — 13 наименований. Также контролирующие органы выявили 9 наименований просрочки в торговом объекте Зельвенского района.
На некоторые товары срок годности истек около трех месяцев назад, подчеркнули в КГК.
Также контролеры выявили и другие нарушения — реализацию фруктов ненадлежащего качества, хранение просроченной продукции вместе с доброкачественной, несоблюдение ассортиментных перечней товаров.
В Комитете добавили, что деятельность некоторых торговых объектов была приостановлена, а из оборота изъято более 700 кг просроченных продуктов.