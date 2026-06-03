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Капитана танкера Tagor, задержанного Францией, поместили под стражу

ПАРИЖ, 3 июн — РИА Новости. Во Франции задержали капитана танкера Tagor, сообщили РИА Новости в российском посольстве.

Источник: Reuters

В понедельник руководство европейской страны заявило, что военные захватили в Атлантическом океане судно, якобы шедшее из Мурманска под ложным флагом. Его отправили к месту стоянки в сопровождении ВМС. Местная прокуратура инициировала уголовное расследование по обвинениям в отсутствии доказательств принадлежности танкера и отказе подчиниться указаниям.

«Власти уведомили о том, что капитан Tagor, являющийся гражданином России, 2 июня был помещен под стражу», — сказали в дипмиссии.

Посольство обратилось в МИД страны с требованием предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его.

Это не первый случай, когда французские военные захватывают иностранный танкер, обвиняя его в связях с Москвой. В марте они остановили судно Deyna под флагом Мозамбика. Сообщалось, что в апреле оно покинуло французские воды после уплаты штрафа и снятия с него ареста.