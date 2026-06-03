Капитана танкера Tagor, задержанного Францией, поместили под стражу

Это не первый случай, когда французские военные захватывают иностранный танкер, обвиняя его в связях с Москвой. В марте они остановили судно Deyna под флагом Мозамбика. Сообщалось, что в апреле оно покинуло французские воды после уплаты штрафа и снятия с него ареста.