Капитана танкера Tagor, задержанного Францией, поместили под стражу

В понедельник руководство европейской страны заявило, что военные захватили в Атлантическом океане судно, якобы шедшее из Мурманска под ложным флагом. Его отправили к месту стоянки в сопровождении ВМС. Местная прокуратура инициировала уголовное расследование по обвинениям в отсутствии доказательств принадлежности танкера и отказе подчиниться указаниям.
«Власти уведомили о том, что капитан Tagor, являющийся гражданином России, 2 июня был помещен под стражу», — сказали в дипмиссии.
Посольство обратилось в МИД страны с требованием предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его.
Это не первый случай, когда французские военные захватывают иностранный танкер, обвиняя его в связях с Москвой. В марте они остановили судно Deyna под флагом Мозамбика. Сообщалось, что в апреле оно покинуло французские воды после уплаты штрафа и снятия с него ареста.