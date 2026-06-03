Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловский школьник спас пенсионерку от мошенников, когда ехал в маршрутке

В Екатеринбурге наградили школьника, который спас пенсионерку от мошенников.

Источник: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге наградили школьника Ивана Комогорова, который спас пенсионерку от мошенников. Подросток живет в Новой Ляле. В марте 2025 года он ехал в маршрутке и услышал, как пожилая женщина говорит по телефону. Пенсионерка общалась по громкой связи с мошенниками. Аферисты пытались выманить у нее миллион рублей.

Иван не остался равнодушным и предупредил пенсионерку о том, что ее пытаются обмануть. Однако та его не послушала.

— Тогда подросток позвонил своей маме, которая служит в территориальном ОВД, и сообщил о ситуации. Он описал бабушку и отметил, что она направляется в банк, — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Сотрудники МВД прибыли к месту, где находилась пенсионерка. Женщина пояснила полицейским, что накануне с ней связались «сотрудники» банка и спецслужб, которые заставили ее перевести деньги на «безопасный счет».

В июне 2026 года Ивана Комогорова наградили за то, что он предотвратил преступление. Подростка вместе с родителями пригласили в ГУ МВД России по Свердловской области.