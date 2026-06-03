Свердловский школьник спас пенсионерку от мошенников, когда ехал в маршрутке

В Екатеринбурге наградили школьника Ивана Комогорова, который спас пенсионерку от мошенников. Подросток живет в Новой Ляле. В марте 2025 года он ехал в маршрутке и услышал, как пожилая женщина говорит по телефону. Пенсионерка общалась по громкой связи с мошенниками. Аферисты пытались выманить у нее миллион рублей.