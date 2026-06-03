В Херсонской области при подрыве на минах погиб мужчина, трое получили ранения

В Херсонской области в результате атак со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
За пределами города Алешки произошли сразу два подрыва мирных жителей на минах. В результате первого инцидента погиб молодой человек 1998 года рождения, находившийся рядом мужчина 1979 года рождения был ранен. На том же участке подорвались еще двое мужчин — 1970 и 1974 годов рождения. Всех пострадавших доставили в больницу.
В Новой Збурьевке дрон-камикадзе атаковал частный жилой дом, из-за чего погиб мужчина, личность которого сейчас устанавливается. Позже в этом же населенном пункте под удар БПЛА попал легковой автомобиль — ранения получила женщина 1990 года рождения. В Любимовке в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль пострадали двое мужчин 1992 года рождения, их доставили в Каховскую центральную районную больницу.