Погоню со стрельбой устроила полиция в Нижегородской области

В Нижегородской области полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем — об этом проинформировала пресс‑служба ГУ МВД России по региону.
Всё началось с сообщения о том, что по улицам рабочего посёлка Пильна передвигается автомобиль под управлением человека в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД оперативно выехали на место и вскоре обнаружили «Ладу Гранту» на трассе Сергач — Пильна.
Водитель существенно превышал скорость и выполнял опасные манёвры, создавая серьёзную угрозу для остальных участников дорожного движения, из‑за чего правоохранители приняли решение начать преследование.
Полицейские неоднократно требовали от автомобилиста остановиться, однако тот игнорировал все указания и лишь наращивал скорость. В попытке остановить нарушителя сотрудники ГИБДД сначала предупредили его о возможности применения огнестрельного оружия и произвели выстрел в воздух.
Эта мера не возымела действия — водитель продолжил движение. Тогда правоохранители были вынуждены выстрелить по заднему левому колесу автомобиля, в результате чего оно было повреждено. Только после этого машина остановилась у края проезжей части.
Задержанным оказался 29‑летний местный житель с криминальным прошлым. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. В отношении него составили протокол, после чего его доставили в специальное помещение для задержанных, а автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.
Кроме того, в связи с обстоятельствами дела было возбуждено уголовное дело: ранее этот гражданин уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.
Ранее полицейская погоня за пьяным нижегородским водителем закончилась ДТП.