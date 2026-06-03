Суд усилил наказание виновнику аварии, сбившему двух пешеходов в центре Воронежа

Воронежский областной суд рассмотрел апелляцию по делу о трагической аварии, произошедшей в ночь на 5 июля 2024 года в центре города. Водитель автомобиля «Лада Гранта», ранее приговоренный к двум годам колонии-поселения, проведет в местах лишения свободы на год больше — суд счел первоначальное наказание слишком мягким и усилил приговор до трех лет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 3 июня.