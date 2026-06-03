Уралец отсудил 3 млн за ДТП, после которого стал инвалидом

Сожительница пострадавшего и ее брат в суде рассказали, что до аварии Александр работал водителем, вел активный образ жизни. Страховая выплатила по ОСАГО лишь 400 тысяч рублей. Эта сумма не покрывает даже часть расходов. Тогда потерпевший обратился с иском к работодателю виновника аварии. Он просил взыскать материальный ущерб и компенсацию морального вреда.