Задержан мужчина, ранивший подростка из пневматического пистолета в Гольянове

Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматического пистолета в столичном районе Гольяново. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Москве.
Инцидент произошел вечером 2 июня на Амурской улице. По предварительным данным, неизвестный мужчина сделал замечание компании подростков, которые находились у подъезда одного из жилых домов. Затем между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина достал предположительно пневматический пистолет и выстрелил в голову одного из несовершеннолетних.
В результате пострадавший обратился за медпомощью, а незамедлительно прибывшие полицейские задержали 29-летнего подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Пистолет изъят и направлен на исследование. Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ход доследственной проверки находится на контроле Преображенской межрайонной прокуратуры, передает пресс-служба столичной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее суд в Москве приговорил к двум годам воспитательной колонии подростка, который четырежды выстрелил из пневматического пистолета в сотрудника транспортной безопасности на станции Матвеевская МЦД-4. Также он дважды выстрелил в стекло двери, ведущей на пассажирскую платформу. Ущерб от действий молодого человека превысил 40 тысяч рублей.