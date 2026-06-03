Задержан мужчина, ранивший подростка из пневматического пистолета в Гольянове

Инцидент произошел вечером 2 июня на Амурской улице. По предварительным данным, неизвестный мужчина сделал замечание компании подростков, которые находились у подъезда одного из жилых домов. Затем между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина достал предположительно пневматический пистолет и выстрелил в голову одного из несовершеннолетних.