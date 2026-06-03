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Число погибших при ударе БПЛА по автобусу в ДНР выросло до восьми человек

Количество погибших при ударе украинского беспилотника по пассажирскому автобусу Москва — Симферополь возросло до восьми. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Число жертв атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, достигло восьми человек.

«Что известно сейчас: всего 11 человек ранены, десять госпитализированы, один человек получил помощь амбулаторно. Также восемь погибших, к сожалению, тела пока не опознаны, сгорели документы», — сказал Пушилин.

Ранее сообщалось о 7 погибших и 11 раненых. 3 июня украинский беспилотник целенаправленно атаковал рейсовый автобус, в котором находились жители нескольких регионов России. Следственный комитет РФ уже возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье о теракте.

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