Число погибших при ударе БПЛА по автобусу в ДНР выросло до восьми человек

Число жертв атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, достигло восьми человек.
«Что известно сейчас: всего 11 человек ранены, десять госпитализированы, один человек получил помощь амбулаторно. Также восемь погибших, к сожалению, тела пока не опознаны, сгорели документы», — сказал Пушилин.
Ранее сообщалось о 7 погибших и 11 раненых. 3 июня украинский беспилотник целенаправленно атаковал рейсовый автобус, в котором находились жители нескольких регионов России. Следственный комитет РФ уже возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье о теракте.