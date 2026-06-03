Мастеру по ресницам из Воронежа предъявили обвинение в мошенничестве

В Воронеже 25-летней девушке предъявили обвинение в мошенничестве при получении социальной выплаты, совершённое в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Ранее фигурантка заявляла, что при оформлении и окончании соцконтракта на развитие предпринимательской деятельности вопросов к ней не возникало, а превышение допустимого уровня дохода составило лишь 168 рублей за три месяца. Однако эта версия не подтверждается материалами уголовного дела, сообщили в региональном СУ СКР в среду, 3 мая.