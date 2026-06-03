Мастеру по ресницам из Воронежа предъявили обвинение в мошенничестве

В Воронеже 25-летней девушке предъявили обвинение в мошенничестве при получении социальной выплаты, совершённое в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Ранее фигурантка заявляла, что при оформлении и окончании соцконтракта на развитие предпринимательской деятельности вопросов к ней не возникало, а превышение допустимого уровня дохода составило лишь 168 рублей за три месяца. Однако эта версия не подтверждается материалами уголовного дела, сообщили в региональном СУ СКР в среду, 3 мая.
Следствие установило, что в мае 2024 года самозанятая Елизавета П. обратилась в уполномоченный орган социальной защиты населения для получения государственной социальной помощи на основании социального контракта. Девушка предоставила заведомо ложные сведения о своём ежемесячном доходе, намеренно отразив, что он не превышает размер установленного в Воронежской области прожиточного минимума.
По данным ведомства, доходы Елизаветы были существенно выше. Девушка получала заработок от оказания косметологических услуг, а также доход от оборота ценных бумаг. Она не могла быть отнесена к категории малоимущих граждан и рассчитывать на получение данной меры поддержки.
На основании представленных Елизаветой документов с ней был заключён социальный контракт. После этого ей перечислили единовременную выплату на развитие предпринимательской деятельности в размере более 300 тысяч рублей. Следствие считает, что в результате этих действий федеральному и областному бюджетам был причинён ущерб на указанную сумму.
Собранные доказательства, включая показания свидетелей, оперативные материалы полиции, сведения налоговых органов и банковскую документацию о движении денежных средств по счетам обвиняемой, опровергают доводы о том, что превышение допустимого уровня дохода составило лишь 168 рублей за три месяца.
Расследование уголовного дела продолжается.