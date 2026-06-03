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4 года лишения свободы получил нижегородский экс-депутат Парамонов

Также он должен выплатить крупный штраф.

Источник: Время

Приговор бывшему директору нижегородского филиала РАНХиГС и бывшему депутату Заксобрания Нижегородской области Александру Парамонову вынесен Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода 3 июня.

Как сообщили ИА «Время Н» в суде, Парамонов осужден на 4 года лишения свободы за взятки на сумму более миллиона рублей. Напомним, их он получал за фиктивное зачисление в вуз и положительные оценки без сдачи экзаменов.

Также экс-директор филиала должен будет выплатить штраф в размере 3 млн рублей. Кроме того, в течение 5 лет он не сможет занимать должности в системе образования.

Отметим, что Александр Парамонов признал свою вину и ранее заключил досудебное соглашение.