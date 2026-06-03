Дельфинарий с видом из кафе проверят надзорные службы Сочи

В Лазаревском районе Сочи специалисты природоохранной прокуратуры и Россельхознадзора организовали проверку дельфинария после обращений жителей. Поводом стало необычное архитектурное решение — смотровое окно в бассейне, через которое посетители расположенного рядом ресторана быстрого питания могут наблюдать за морскими животными.
В ходе контрольных мероприятий сотрудники надзорных ведомств оценили условия содержания дельфинов и соответствие объекта действующим требованиям законодательства. Особое внимание уделили параметрам бассейна, качеству воды и соблюдению норм обращения с морскими млекопитающими.
Согласно действующим правилам, для содержания одной афалины требуется бассейн определенного объема, а также поддержание необходимых показателей температуры и состава воды.
Предварительно установлено, что размеры бассейна соответствуют установленным нормативам. Окончательные выводы по результатам проверки будут озвучены после завершения всех необходимых процедур.