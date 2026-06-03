Дельфинарий с видом из кафе проверят надзорные службы Сочи

В Лазаревском районе Сочи специалисты природоохранной прокуратуры и Россельхознадзора организовали проверку дельфинария после обращений жителей. Поводом стало необычное архитектурное решение — смотровое окно в бассейне, через которое посетители расположенного рядом ресторана быстрого питания могут наблюдать за морскими животными.