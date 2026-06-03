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«Люди стали мишенями». Что говорят жители Енакиево об ударе ВСУ по автобусу

Атака БПЛА ВСУ на пассажирский рейсовый автобус произошла утром 3 июня.

«Я из Енакиево, живу тут всю жизнь. Слышал хлопок, потом ещё один. Думаю: ПВО работает, обычное дело. А потом телефон разрывается. Там автобус горит, люди! Сосед звонил, тётка. Семь человек насмерть, среди них женщина с ребёнком. Они ж просто ехали — кто к морю, кто к родителям. Обычные люди», — рассказывает rostov.aif.ru житель Енакиево Александр Ж.

Ранним утром 3 июня украинские вооружённые формирования совершили атаку БПЛА по автобусу в Енакиево Донецкой Народной Республики. По предварительным данным, семь человек погибли, ещё 11 получили ранения и доставлены в медицинские учреждения. Прокуратура республики контролирует соблюдение прав пострадавших, сотрудники СК России проводят осмотр места происшествия. Какие подробности известны к этому часу — в материале rostov.aif.ru.

Сиденья выгорели до основания.

«Нет слов. Эмоции… Злость переполняет от осознания того, что творят ВСУ. Что мирные люди для них стали мишенями, как в компьютерной игре. Соболезнования, искренние, семьям погибших. Раненым поможем, чем можем. Узнала, что их отвезли в Горловку», — не сдерживает эмоций в разговоре с rostov.aif.ru местная жительница Василиса Иванова.

Следком России опубликовал видеозапись осмотра места атаки в Енакиево, где утром украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус, следовавший в Симферополь. На кадрах видны серьёзные разрушения: стёкла выбиты, от сидений остались лишь обгоревшие металлические каркасы, всё усеяно осколками и покрыто слоем копоти. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в ведомстве, также пострадали расположенные поблизости жилые здания.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Следователи устанавливают детали совершённого преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему.

Прокуратура Донецкой Народной Республики контролирует соблюдение прав пострадавших. На месте происшествия работает прокурор Енакиево Антон Агафонов. В надзорном ведомстве добавили, что открыта горячая линия для оказания срочной юридической помощи пострадавшим и их близким.

Ранее стало известно, что десять раненых отвезли в больницу. Среди них один ребёнок. По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, для ребёнка готовят телемедицинские консультации с привлечением специалистов федерального уровня.

Целились по мирным?

Местные жители эмоционально обсуждают произошедшее.

«Фашисты по автобусу ударили, где были мирные люди. Я постоянно передвигаюсь по этой трассе и не знаю теперь, что делать», — сокрушается в разговоре с нашей редакцией житель ДНР Максим Р.

«Десять в больнице сейчас. Баротравма, это когда волна изнутри бьёт. Ребёнку вообще федеральных врачей по видеосвязи подключают. Мишенью стали обычные пассажиры», — объясняет rostov.aif.ru Александр Ж.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал произошедшее в Енакиево очередным чудовищным преступлением ВСУ против мирных людей.

«Удар был нанесён по гражданскому транспорту. По людям, которые ехали к своим родным домой, по своим обычным делам», — отметил он.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов сравнил теракт с нападением на автобус с крымчанами в Корсунь-Шевченковском в феврале 2014 года.

«Изменились только средства террора: вместо дубин у них появились дроны, снабжённые искусственным интеллектом. И мы знаем, кто вложил им в руки это оружие. И точно знаем для чего», — добавил Владимир Константинов.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова уверена, что нападение на автобус с мирными жителями — не «инцидент» и не трагическая случайность.

«Это подлое, осознанное и бесчеловечное преступление против людей, которые не держали в руках оружия и не представляли никому угрозы», — написала Лантратова в своём канале.

Около полудня у ТАСС появилась информация, что количество погибших увеличилось до восьми, однако официального подтверждения пока нет. Rostov.aif.ru продолжает следить за развитием событий. Редакция приносит соболезнования родным и близким погибших.

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