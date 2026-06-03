«Люди стали мишенями». Что говорят жители Енакиево об ударе ВСУ по автобусу

«Я из Енакиево, живу тут всю жизнь. Слышал хлопок, потом ещё один. Думаю: ПВО работает, обычное дело. А потом телефон разрывается. Там автобус горит, люди! Сосед звонил, тётка. Семь человек насмерть, среди них женщина с ребёнком. Они ж просто ехали — кто к морю, кто к родителям. Обычные люди», — рассказывает rostov.aif.ru житель Енакиево Александр Ж.