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В Екатеринбурге арестовали следователя СКР по особо важным делам

Дмитрия Лисовенко взяли под стражу 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

Следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел Центрального МСУТ СКР Дмитрия Лисовенко взяли под стражу в Екатеринбурге.

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, заседание прошло 1 июня. Подполковника юстиции обвиняют в получении взятки. Следователя отправили в СИЗО до 29 июля.

Дмитрий Лисовенко расследовал убийство 63-летней Тамары Грибановой. Пенсионерка была зарезана на станции Чапаевская. Убийцу женщины так и не поймали.

В пресс-службе Центрального МСУТ СК отказались комментировать арест коллеги.

СК