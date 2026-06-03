В Екатеринбурге арестовали следователя СКР по особо важным делам

Следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел Центрального МСУТ СКР Дмитрия Лисовенко взяли под стражу в Екатеринбурге.
Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, заседание прошло 1 июня. Подполковника юстиции обвиняют в получении взятки. Следователя отправили в СИЗО до 29 июля.
Дмитрий Лисовенко расследовал убийство 63-летней Тамары Грибановой. Пенсионерка была зарезана на станции Чапаевская. Убийцу женщины так и не поймали.
В пресс-службе Центрального МСУТ СК отказались комментировать арест коллеги.