Число пострадавших при атаке ВСУ на Мелитополь выросло до шести человек

В результате массированной атаки ВСУ на Мелитополь ранения получили шесть человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Только что переговорил с оперативными службами, на данный момент известно о шести пострадавших в результате атаки БПЛА противника на город Мелитополь», — написал глава региона в мессенджере MAX.
По словам губернатора, угрозы для жизни раненых нет. Медики оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести, все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
Ранее Евгений Балицкий сообщал, что в результате налета украинских дронов было разрушено здание Мелитопольского мясокомбината. Кроме того, под удар попала городская общеобразовательная школа № 1.