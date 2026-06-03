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Число пострадавших при атаке ВСУ на Мелитополь выросло до шести человек

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о шести пострадавших в результате атаки ВСУ на Мелитополь. Медики оценивают состояние раненых как легкое и средней степени тяжести. Ранее сообщалось о разрушении мясокомбината и падении обломков дрона на городскую школу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате массированной атаки ВСУ на Мелитополь ранения получили шесть человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Только что переговорил с оперативными службами, на данный момент известно о шести пострадавших в результате атаки БПЛА противника на город Мелитополь», — написал глава региона в мессенджере MAX.

По словам губернатора, угрозы для жизни раненых нет. Медики оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести, все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Ранее Евгений Балицкий сообщал, что в результате налета украинских дронов было разрушено здание Мелитопольского мясокомбината. Кроме того, под удар попала городская общеобразовательная школа № 1.

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