Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге зафиксировали вредный уровень загрязнения воздуха

В Санкт-Петербурге 3 июня зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. Согласно данным сервиса AccuWeather, текущее состояние атмосферы оценивается как вредное для здоровья.

Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 67% 763 мм рт. ст. +16°
Источник: Коммерсантъ

Речь идет о высокой концентрации мелкодисперсных частиц диаметром менее 2,5 микрометра. Такие загрязняющие вещества способны проникать глубоко в легкие и кровеносную систему, что может негативно сказаться на самочувствии людей.

По данным сервиса, чувствительные к качеству воздуха люди могут быстро ощутить ухудшение состояния. При длительном пребывании на улице даже у здоровых людей возможны затруднение дыхания и раздражение горла.

В связи с этим жителям и гостям города рекомендуют по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе.

По прогнозам специалистов, неблагоприятная ситуация с качеством воздуха может сохраниться в Санкт-Петербурге и в ближайшие дни.