В Тольятти хакер крал аккаунты пользователей маркетплейсов и продавал их

«Мужчина был участником хакерского сообщества. Из корыстных побуждений он приобрел вредоносное ПО. С его помощью получил доступ к неограниченному числу аккаунтов пользователей маркетплейсов. Добытую информацию он продавал в теневом сегменте интернета», — рассказали в ведомстве.