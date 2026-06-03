Войска «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО

«Противник потерял свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию разведки воздушных целей», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Червонный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгино Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Белый Колодезь, Рубежное и Колодезное.