Жительнице Воронежа предъявлено обвинение в мошенничестве при получении соцвыплаты

Однако оперативники выяснили, что реальный доход обвиняемой от косметологических услуг и оборота ценных бумаг значительно превышал установленный в регионе минимум. На основании поданных документов ей перечислили единовременную выплату — более 300 тысяч рублей на развитие бизнеса, чем был причинен ущерб бюджетам разных уровней.