Информацию о запрете выходить в туалет на ГИА проверят в Нижнем Новгороде

Жалобы на то, что участников государственной итоговой аттестации (ГИА) в Нижнем Новгороде якобы не выпускали в туалет во время экзамена, прокомментировал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своем MAX-канале.
По словам министра, в распространяемых скриншотах с жалобами не указан номер школы или пункта проведения экзамена, из-за чего подтвердить или опровергнуть эти данные пока невозможно. Глава ведомства подчеркнул, что выпускники имеют полное право выходить в уборную, и удерживать их никто не может.
Михаил Пучков добавил, что лично берет под контроль все спорные инциденты и просматривает видеозаписи из аудиторий. Для оперативного решения подобных вопросов в пунктах дежурят общественные наблюдатели, а нижегородцы могут обратиться на горячие линии.
Ранее сообщалось, что нижегородка пожаловалась Екатерине Мизулиной на ЕГЭ по химии.