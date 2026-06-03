Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Информацию о запрете выходить в туалет на ГИА проверят в Нижнем Новгороде

В соцсетях появились жалобы от родителей выпускников, однако в сообщениях не был указан конкретный пункт проведения экзамена.

Жалобы на то, что участников государственной итоговой аттестации (ГИА) в Нижнем Новгороде якобы не выпускали в туалет во время экзамена, прокомментировал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своем MAX-канале.

По словам министра, в распространяемых скриншотах с жалобами не указан номер школы или пункта проведения экзамена, из-за чего подтвердить или опровергнуть эти данные пока невозможно. Глава ведомства подчеркнул, что выпускники имеют полное право выходить в уборную, и удерживать их никто не может.

Михаил Пучков добавил, что лично берет под контроль все спорные инциденты и просматривает видеозаписи из аудиторий. Для оперативного решения подобных вопросов в пунктах дежурят общественные наблюдатели, а нижегородцы могут обратиться на горячие линии.

Ранее сообщалось, что нижегородка пожаловалась Екатерине Мизулиной на ЕГЭ по химии.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше