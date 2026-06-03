Информацию о запрете выходить в туалет на ГИА проверят в Нижнем Новгороде

По словам министра, в распространяемых скриншотах с жалобами не указан номер школы или пункта проведения экзамена, из-за чего подтвердить или опровергнуть эти данные пока невозможно. Глава ведомства подчеркнул, что выпускники имеют полное право выходить в уборную, и удерживать их никто не может.