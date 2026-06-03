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Мошенники похитили у нижегородского студента свыше 1,6 млн рублей

Аферисты запугали молодого человека, обвинив его в причастности к дропперству — то есть в участии в нелегальных финансовых операциях в качестве посредника.

19‑летний студент из Дзержинска стал жертвой изощрённой мошеннической схемы и лишился крупной суммы: злоумышленники выманили у него свыше 1,6 млн рублей (точнее — 1 650 000 рублей). Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

История началась с телефонного звонка: аферисты представились работниками поликлиники и Росфинмониторинга. Они запугали молодого человека, обвинив его в причастности к дропперству — то есть в участии в нелегальных финансовых операциях в качестве посредника.

Под давлением и под угрозой уголовного преследования студент поверил ложной информации. Мошенники убедили его «проверить» свои счета и перевести все сбережения на якобы «безопасные» реквизиты. По их указаниям молодой человек воспользовался банкоматом и перечислил накопленные средства прямо в руки преступников.

Правоохранительные органы отреагировали оперативно: по факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее мошенники заставили нижегородку перевести 9 млн рублей на «безопасный счет».