Мошенники похитили у нижегородского студента свыше 1,6 млн рублей

Под давлением и под угрозой уголовного преследования студент поверил ложной информации. Мошенники убедили его «проверить» свои счета и перевести все сбережения на якобы «безопасные» реквизиты. По их указаниям молодой человек воспользовался банкоматом и перечислил накопленные средства прямо в руки преступников.