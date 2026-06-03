Перепрятывал трупы. Жертв губахинского убийцы искали экскаватором

Можно ли найти убийцу спустя десять лет? В отделе криминалистики СУ СКР по Пермскому краю знают — можно. Дела, которые годами считались «висяками», порой действительно словно ждут своего часа, свидетеля, новой экспертизы или ошибки преступника.
В материале сайта perm.aif.ru — история об убийце из Губахи в Пермском крае, который долгие годы оставался на свободе и даже перепрятывал тела своих жертв. Но в итоге его всё же вычислили, задержали и осудили.
Сбросил труп с балкона.
В ноябре 2021 года в одном из общежитий Губахи без вести пропала женщина. В доме, где двери «картонные», а туалет и душ — общие, все друг друга знали. Почти в каждой комнате по вечерам здесь шумные застолья, а после — крики и драки.
Вот и 37-летняя Жанна М. (имя изменено) жила «как все». Поэтому не обратили внимание на её пропажу ни соседки, ни родная мать — думали, проводит время вместе с друзьями и спиртным. Хватились лишь через месяц после исчезновения.
Сожитель, ранее судимый за хранение оружия, стал первым подозреваемым в деле. Пара часто ссорилась, а Жанна ходила с синяками. В ходе опроса знакомых нашёлся свидетель, который дал признательные показания. 6 ноября он пришёл на день рождения подозреваемого, а тот попросил помочь с щепетильным делом — спрятать труп.
«На общей кухне общежития свидетель увидел свёрнутый ковёр, в котором, по его словам, было тело пропавшей. Они через пожарный лестничный выход сбросили его с высоты шестого этажа вниз на улицу. Спустились, взяли труп, отнесли его в лесной массив, расположенный за общежитием, где протекала небольшая речка. Ещё льда не было, соответственно, труп там сбросили в речку. И разошлись», — рассказывает следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СКР по Пермскому краю Юрий Волегов.
Подтверждали версию об убийстве и другие соседи. Одна из них вспомнила, что слышала в этот день звуки побоев из комнаты. Вторая видела, как мужчина умывает пропавшую в общей душевой и пытается привести её в чувства.
Выловил из реки, расчленил и спрятал.
Следователи стали искать пропавшую в водоёме, исследовали реку «от» и «до» — тела не было. Задержанный отрицал причастность, уверяя, что подруга где-то отдыхает, а приятель подставил. Отсутствие тела будто подтверждало его слова.
В ходе генетической экспертизы специалисты нашли следы крови на обоях комнаты общежития и санках, на найденной в комнате ножовке — следы кожи пропавшей. Поиски девушки велись долгие месяцы.
«Появилась версия, что подозреваемый перепрятал труп после того, как свидетель ушёл. Всю зиму и весну продолжались поиски по всей округе. В мае 2022 года обнаруживаем в лесном массиве, недалеко от речки, фрагмент тазовой кости и бюстгальтер пропавшей», — рассказывает следователь.
Кроме этого, продолжается работа по изучению личности подозреваемого. Вскрываются любопытные факты — задержанный житель общежития раньше был успешным по местным меркам предпринимателем в посёлке Широковский.
«Он занимался сбором и приёмом цветных и чёрных металлов и в 2009 году у него при странных обстоятельствах без вести пропали два работника. Женщина работала у него поваром, мужчина — разнорабочим», — уточняет Юрий Волегов.
Нашли свидетельские показания тех лет. Мужчина рассказал, что по указанию подозреваемого закапывал тела пропавших недалеко от мусорной ямы возле гаражного бокса. Так как свидетель вскоре скончался, а трупы не нашли, проверочные мероприятия прекратились.
«Нами было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц, соединили с основным делом и стали работать в данном направлении. Поскольку в 2009 году копали лопатами, мы решили пойти более кардинальным способом и привлекли экскаватор. Выкопали до котлована всё — тел нет», — вспоминает криминалист.
Может быть, и в этот раз злоумышленник решил перепрятать трупы? Но в таком случае, куда? Следователь стал допрашивать знакомых, бывших сотрудников, родственников мужчины. Оказалось, двоюродный брат фигуранта уголовного дела в те годы работал на тракторе.
«Он подтвердил, что летом 2009 года обвиняемый попросил его передвинуть мусорную кучу вместе с пластом земли подальше от его гаражного бокса. Мы со свидетелем выехали к гаражному боксу, где он нам показал примерное место. Через несколько дней мы стали при помощи экскаватора копать в месте, указанном свидетелем. Час копаем, два копаем. Ничего нет. Начинаем уже сомневаться в правдивости показаний свидетеля, но в какой-то момент при поднятии в очередной раз ковша экскаватора вижу, как посыпались кости и мешок», — уточняет собеседник.
Вины так и не признал.
Медико-криминалистическая и генетическая судебные экспертизы подтверждают, что останки принадлежат пропавшим в 2009 году работникам обвиняемого.
«Он очень властный и жестокий человек, думающий, что он умнее других. Поэтому, перепрятывал трупы, заметал следы. На суде вины своей так и не признал. При заключении кричал, скандалил, а на суде приговор слушал отрешённо, без эмоций», — вспоминает собеседник.
Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы. Он попытался оспорить приговор в апелляционном суде, но суд оставил решение без изменения. Сейчас он содержится в колонии особо режима «Белый лебедь». Следствие же продолжает работу, ведь могут быть и другие спрятанные жертвы.