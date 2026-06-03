Перепрятывал трупы. Жертв губахинского убийцы искали экскаватором

«Он подтвердил, что летом 2009 года обвиняемый попросил его передвинуть мусорную кучу вместе с пластом земли подальше от его гаражного бокса. Мы со свидетелем выехали к гаражному боксу, где он нам показал примерное место. Через несколько дней мы стали при помощи экскаватора копать в месте, указанном свидетелем. Час копаем, два копаем. Ничего нет. Начинаем уже сомневаться в правдивости показаний свидетеля, но в какой-то момент при поднятии в очередной раз ковша экскаватора вижу, как посыпались кости и мешок», — уточняет собеседник.