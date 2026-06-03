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Адвокат требует проверить дипломы врачей новороссийской клиники после смерти ребенка

Защита семьи 8-летнего мальчика, скончавшегося в частной клинике Новороссийска, настаивает на проверке образования медперсонала клиники. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал адвокат потерпевших, заместитель председателя экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае, директор центра «Право на здоровье» Николай Чернышук.

Источник: Коммерсантъ

По его словам, следствие детально восстанавливает хронологию трагедии: назначен комплекс экспертиз, допрашиваются сотрудники клиники, а контролирующие ведомства совместно с СК проводят собственные проверки.

«С нашей стороны проводится работа по анализу предоставленной медицинской документации. Мы готовим вопросы на судебно-медицинскую экспертизу и участвуем в следственных действиях», — сообщил адвокат.

Кроме того, по имеющимся у адвоката данным, гибель 8-летнего пациента могла быть не первым летальным исходом в данной клинике.

«У надзорных органов есть все законные основания обратиться в суд с требованием о приостановлении действия или полном аннулировании лицензии на медицинскую деятельность. Если говорить о юридическом лице, то при пассивной позиции контролирующих органов есть риск отделаться только штрафами», — подчеркнул Николай Чернышук.

Адвокат не исключил, что клиника может попытаться переложить вину на конкретного врача или медсестру, уволить их и продолжить работу под тем же или измененным брендом.

«Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы добиться полной правовой оценки действий персонала клиники, и в случае наличия реальной угрозы для жизни детей мы будем настаивать на прекращении существования этого медицинского учреждения», — резюмировал он.

В новороссийской частной клинике 12 мая скончался восьмилетний пациент. Следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования взял под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.