Адвокат требует проверить дипломы врачей новороссийской клиники после смерти ребенка

«У надзорных органов есть все законные основания обратиться в суд с требованием о приостановлении действия или полном аннулировании лицензии на медицинскую деятельность. Если говорить о юридическом лице, то при пассивной позиции контролирующих органов есть риск отделаться только штрафами», — подчеркнул Николай Чернышук.