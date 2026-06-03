В аэропорту Самары отцу вернули мальчика, которого не отдавала бывшая жена

В аэропорту Самары судебные приставы передали отцу мальчика, которого удерживала бывшая супруга. Женщина жила с ребенком в другом регионе и не хотела отдавать его, хотя суд установил, что сын будет жить с отцом. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Самарской области.