В аэропорту Самары отцу вернули мальчика, которого не отдавала бывшая жена

В аэропорту Самары судебные приставы передали отцу мальчика, которого удерживала бывшая супруга. Женщина жила с ребенком в другом регионе и не хотела отдавать его, хотя суд установил, что сын будет жить с отцом. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Самарской области.
«Судебные приставы завели розыскное дело. В ходе мероприятий выяснили, что женщина находится в другом регионе, но скоро прилетит в Самару. Узнав номер рейса, сотрудники заранее прибыли в аэропорт. У ленты выдачи багажа должницу с ребенком встретили приставы и взыскатель», — рассказали в ведомстве.
На вопрос, хочет ли мальчик пойти домой с папой, ребенок ответил утвердительно. Приставы провели с родителями беседу о последствиях нарушения судебного порядка общения. После этого зафиксировали факт передачи ребенка отцу.