Нашествие саранчи угрожает шести районам Воронежской области

На размножение насекомых повлияла нестабильная погода, которая наблюдалась во второй половине мая. Из-за резких перепадов температур их развитие замедлилось. Теперь же с повышением среднесуточных температур воздуха численность нестадных видов кобылок может резко возрасти. Также начнётся отрождение личинок итальянского пруса.