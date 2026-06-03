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Нашествие саранчи угрожает шести районам Воронежской области

На размножение насекомых повлияла нестабильная погода в мае.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области ожидается нашествие итальянской саранчи и некоторых других видов вредителей. Об этом сообщили в администрации Бутурлиновского района со ссылкой на специалистов профильного отдела «Россельхозцентра».

На размножение насекомых повлияла нестабильная погода, которая наблюдалась во второй половине мая. Из-за резких перепадов температур их развитие замедлилось. Теперь же с повышением среднесуточных температур воздуха численность нестадных видов кобылок может резко возрасти. Также начнётся отрождение личинок итальянского пруса.

В зоне особого риска находятся Новохопёрский, Поворинский, Борисоглебский, Богучарский, Россошанский и Подгоренский районы.

Аргариям в целях борьбы с саранчой рекомендовли провести обследование полей и прилегающих территорий, чтобы пресечь массовое появление вредителей.