Пострадавшая в веревочном парке пермячка получит компенсацию 1,6 млн рублей

Новички брали у него уроки по освоению трассы за 3,5 тыс. руб. На одно из групповых занятий 14 октября 2023 года пришла 40-летняя жительница города. Во время тренировки она с ведома и согласия инструктора приступила к спуску по веревке с 10-метровой высоты.