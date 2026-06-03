Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежец отдал мошенникам 2,6 млн рублей после звонка о замене домофона

55-летний мужчина взял кредит после звонка из «Росфинмониторинга».

Источник: Комсомольская правда

Воронежец на пенсии лишился крупной суммы из-за цепочки обманных звонков. Все началось безобидно: предложение заменить домофон, просьба продиктовать код из сообщения. А через несколько часов на проводе уже был «Росфинмониторинг» с леденящими душу новостями о финансировании терроризма.

Психологическое давление сработало безотказно. Мужчина сначала обналичил свои сбережения — 1,6 млн рублей, а затем отправился в банк уже за кредитными деньгами. Еще 1 млн он перевел незнакомцам, которых никогда не видел. Общий счет: 2 миллиона 650 тысяч рублей ущерба.

По факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено дело. Но вернуть средства будет крайне сложно — деньги ушли по подконтрольным аферистам счетам.

Статистика антирекорда: только за прошедшие сутки жертвами обмана в регионе стали 8 граждан, а у еще одного списали деньги с карт. Общая «добыча» злоумышленников приблизилась к 7,5 млн рублей.