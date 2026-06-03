Воронежец отдал мошенникам 2,6 млн рублей после звонка о замене домофона

Психологическое давление сработало безотказно. Мужчина сначала обналичил свои сбережения — 1,6 млн рублей, а затем отправился в банк уже за кредитными деньгами. Еще 1 млн он перевел незнакомцам, которых никогда не видел. Общий счет: 2 миллиона 650 тысяч рублей ущерба.