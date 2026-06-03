На Урале смягчили приговор организаторам школы покера

Как установлено, с 2021 года екатеринбуржец Дмитрий Озорнин создал группу из пяти человек. Они устраивали азартные игры в арендованных помещениях Екатеринбурга и Тюмени. Все это прикрывали якобы обучающими курсами по покеру. К тому же, с игроков брали комиссию от 2% до 20% от банка. По итогу, нелегальный доход превысил 27 миллионов рублей, что стало особо крупным размером.