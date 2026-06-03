Прятался в другом регионе: мужчина 12 лет скрывался под именем родного брата, чтобы избежать наказания за убийство и грабеж

Подозреваемого установили вскоре после убийства — им оказался ранее судимый житель Магнитогорска. Однако задержать его не удавалось долгие годы. Как выяснилось позже, мужчина переехал в Краснодарский край и жил там под именем родного брата, предъявляя копии его паспорта. Повторный анализ материалов дела и взаимодействие с правоохранителями из других регионов помогли выйти на его след.