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Жителя Орска, укравшего для любимой 101 розу, арестовали

УФА, 3 июн — РИА Новости. Промышленный суд Самары заключил под стражу жителя оренбургского Орска, который со 101 розой не дождался девушки на свидании, был осужден за кражу и сбежал от принудительных работ, сообщает суд.

Источник: РИА Новости

В сентябре прошлого года в Орске 27-летний мужчина украл 101 розу в цветочном магазине, чтобы впечатлить девушку на первом свидании. Но девушка не пришла. Против мужчины было возбуждено уголовное дело о краже, суд приговорил его к году принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Промышленный суд Самары сообщает, что мужчина после вступления приговора в силу не отбыл наказание, а скрылся — и был объявлен в федеральный розыск.

«Он был разыскан в Промышленном районе Самары. По решению суда он заключен под стражу на 30 дней», — отметили в инстанции.