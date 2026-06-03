Жителя Орска, укравшего для любимой 101 розу, арестовали

В сентябре прошлого года в Орске 27-летний мужчина украл 101 розу в цветочном магазине, чтобы впечатлить девушку на первом свидании. Но девушка не пришла. Против мужчины было возбуждено уголовное дело о краже, суд приговорил его к году принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.
Промышленный суд Самары сообщает, что мужчина после вступления приговора в силу не отбыл наказание, а скрылся — и был объявлен в федеральный розыск.
«Он был разыскан в Промышленном районе Самары. По решению суда он заключен под стражу на 30 дней», — отметили в инстанции.