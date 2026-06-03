Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский студент перевел мошенникам более миллиона рублей

Его убедили в причастности к дропперству.

Студент из Дзержинска перевел мошенникам 1 миллион 650 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Неизвестные лица, представившиеся сотрудниками поликлиники и Росфинмониторинга, позвонили молодому человеку и убедили его в причастности к дропперству (незаконное посредничество при переводе денег).

Угрожая студенту уголовной ответственностью, злоумышленники заставили его перевести все накопления на «безопасные счета». Воспользовавшись банкоматом, дзержинец перевел мошенникам 1 миллион 650 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.

Напомним, что жительница Бутурлинского округа лишилась свыше 130 тысяч рублей в лжеставках на спорт.