Нижегородский студент перевел мошенникам более миллиона рублей

Студент из Дзержинска перевел мошенникам 1 миллион 650 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Неизвестные лица, представившиеся сотрудниками поликлиники и Росфинмониторинга, позвонили молодому человеку и убедили его в причастности к дропперству (незаконное посредничество при переводе денег).
Угрожая студенту уголовной ответственностью, злоумышленники заставили его перевести все накопления на «безопасные счета». Воспользовавшись банкоматом, дзержинец перевел мошенникам 1 миллион 650 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.
Напомним, что жительница Бутурлинского округа лишилась свыше 130 тысяч рублей в лжеставках на спорт.